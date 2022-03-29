cossotectsuvwyi95 » 29 мар 2022, 18:21

Полезная площадь квартиры, которую мы рассматриваем для покупки, является одним из главных параметров, на который мы обращаем внимание. Поэтому стоит рассмотреть вопрос измерения полезной площади помещений с первичного и вторичного рынка, прежде чем принимать окончательное решение о покупке квартиры. Покупая квартиру у застройщика, стоит помнить, что еще на этапе заключения договора по застройке, т.е. при покупке помещения в строящемся объекте, площадь, указанная застройщиком, является изначально проектной площадью. Это означает, что фактическая площадь , скорее всего, будет незначительно отклоняться от проектной площади обычно это 2%, поэтому квартира будет немного больше или меньше значения, указанного в самом начале застройщиком. В этом контексте важно максимально тщательно проверить договорные положения, регулирующие возможность отказа покупателя от договора, если имеющаяся разница в размере превышает определенное значение.

В случае приобретения квартиры на вторичном рынке измерение площади помещения абсолютно оправдано, ведь может в итоге оказаться, что площадь, которая указанная продавцом, не соответствует реальной площади. Несоответствие может быть конкретно связано с тем, что общая площадь квартиры внесена в земельно-ипотечную книгу помещений, что может означать, что само помещение меньше на несколько квадратных метров меньше. Это имеет прямое влияние на цену квартиры, по этой причине стоит проверить это. Если заказчики изъявят желание сделать обмер квартиры, мы должны провести ее в обязательном порядке, не пытаясь объяснить, почему она не оправдана, подчеркнув, что при желании указать какие-либо нарушения, возникшие из-за разницы в площади, нужно дополнительно выполнить специалисту экспертизу в области измерения полезной площади.

Расчет полезной площади может может быть осуществлен по нескольким методикам. Для каждого из них требуется немного иная процедура, но все они очень надежны. Замеры производит лицо с соответствующей квалификацией. Специалисты компании "Обмерщик.ру" выполнят независимый обмер квартир в новостройках и обмер квартир во вторичке в Москве и МО. Современное высокоточное измерительное оборудование, дает сотрудникам компании возможность выполнять такую работу максимально качественно и в кротчайшие сроки по доступным ценам. Срок выполнения заказа от одного дня. Вот сайт компании по обмеру квартир https://obmerschik.ru/ Телефон и email компании: +74993917921 zakaz@obmerschik.ru