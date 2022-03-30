cossotectsuvwyi95 » 30 мар 2022, 13:35

Септики станции биологической очистки являются одним из главных продуктов, предлагаемых на рынке. Септики станции биологической очистки становятся популярными. Это решение имеет множество преимуществ. В отличие от обычных бетонных септиков, пластиковые емкости очень легкие, что делает их установку значительно быстрее и проще. В зависимости от размера, они могут весить от 40 до примерно 300 килограммов. Еще одним важным преимуществом пластиковых септиков является их повышенная герметичность, что предотвращает утечку сточных вод за пределы резервуара и устойчивость к другим внешним факторам. Также стоит обратить внимание на экологический аспект. Удобство, экономичность – это запатентованная технология, представляющая собой бытовые установки биологической очистки сточных вод, которая набирает все большую популярность среди владельцев дачных участков и загородных домов, расположенной в местах без возможности какого-либо подключения к городской канализация.

При установке не требует армирования или кирпичной кладки. Очистная установка имеет конструкцию, позволяющую устанавливать ее даже при высоком уровне грунтовых вод. Резервуар разделен всего на три камеры: первичный отстойник, аэрационная камера, вторичный отстойник. В камере аэрации находится засыпка, которая отвечает за биологическую очистку сточных вод. Специальные Биологические очистные сооружения очищающие сточные воды, абсолютно безопасные в санитарном отношении и не имеющие запаха. В то время как септик нужно регулярно опорожнять, установка биологической очистки практически не требует технического обслуживания. Сточные воды проходят очень тщательную очистку и могут беспрепятственно сбрасываться в грунтовые или поверхностные воды. Приобрести качественные и недорогие септики напрямую от производителя септиков "ДКС" в Москве можно здесь https://dks-septiki.ru/uslugi/biostanciya-dlya-zagorodnogo-doma/ Телефон и email компании: 84955045429 dks-moscow@yandex.ru