Баня Викинг

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Баня Викинг

Новое сообщение Vika1985 » 10 апр 2022, 16:45

Всем привет! Что слышали о Бани Викинг? Они такие как треугольной формы. Более скруглённые. Хотим такую баню поставить на даче. Баня Викинг понравилась моей семье, а вот в практичной стороны ничего не знаю. Может у кого есть такая баня, напишите. Как она?


Vika1985
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Зарегистрирован: 08 окт 2021, 18:51
Откуда: Уфа
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