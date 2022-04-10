Баня Викинг
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Баня Викинг
Всем привет! Что слышали о Бани Викинг? Они такие как треугольной формы. Более скруглённые. Хотим такую баню поставить на даче. Баня Викинг понравилась моей семье, а вот в практичной стороны ничего не знаю. Может у кого есть такая баня, напишите. Как она?
- Vika1985
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- Зарегистрирован: 08 окт 2021, 18:51
- Откуда: Уфа
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