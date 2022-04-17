Сухие строительные смеси
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Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси незаменимы при кладке газоблоков – так как внедрение обыденного цементного раствора понижает теплоизоляционные характеристики газоблоков на 20-30%. При помощи сухих смесей возможно сделать водостойкий барьер, который оберегает плоскость от разрушительного действия воды. Рекомендую использовать строительные смеси mapei для выравнивания полов и других видов работ в которых применяются сухие строительные смеси. Здесь подробно https://www.nhouse.ru/forums/user/79741-yuliamokrousova/
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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