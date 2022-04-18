Семейный квартал «Добрый»

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Семейный квартал «Добрый»

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 18 апр 2022, 12:30

О комплексе «Добрый» - семейный квартал для жизни класса «комфорт+», где можно выбрать квартиру в Академическом районе Екатеринбурга. В этом жилом комплексе нет поводов для грусти и плохих эмоций, он укутан атмосферой добра, улыбок и хорошего настроения. В семейном квартале «Добрый» мы собрали всё, что так необходимо современному человеку для по-настоящему комфортной жизни. Подробнее про семейный квартал «Добрый» здесь https://dobry-kvartal.ru


cossotectsuvwyi95
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