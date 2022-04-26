Благодаря элегантной чаше для костра в саду у вас появится возможность насладиться красотой летних вечеров. Благодаря яркому и теплу пламени огня у вас появится возможность длительно услаждаться собственным садом и лоджией. Большая часть чаш делаются из чугуна. Данный материал который был использован очень крепкий и прослужит долгие годы. Чугун отлично противоборствует жару пламени, по этому его оболочка держит свою форму. Костровые чаши соединяют в себе максимальную надежность в применении, устойчивость геометрии и небольшой вес. Достигается данное с помощью комплектации съемным колосником из полнотелого квадрата. Конкретно на нем располагаются дрова для растопки, при этом не соприкасаясь с днищем чаши!
Костровые чаши – данное организация культурного отдыха на даче с особой атмосферой. Кострище делается центром притяжения и основным дизайнерским составляющей пригородного участка. Представляет из себя достаточно габаритный металлический очаг, в котором возможно просто смотреть на огонь либо готовить возлюбленные блюда на пламени костра. В отличие от мангала, через стенки чаши видно огонь, которое просто завораживает своей мистикой и озаряет зону для отдыха. Возможно сделать комфортное место у костра для общения со своей семьей и друзьями. Купить костровые чаши для дачи очагов для костра Вы можете в компании "Две Ступени". Купить костровую чашу для дачи здесь https://dvestupeni.ru/products/kostrovye-chashi/ Телефон компании: +79167545400