Григорий Савченко » 11 май 2022, 22:12

Вообще вы знаете, сам не так давно сдавал металлолом, так вот искал место, где бы его приняли задорого. Попробуйте вы звякнуть по номеру: +7 (925) 433-35-56 они как раз таки принимают металлолом по хорошей цене. Сам в итоге туда и сдал, так что могу вам советовать.