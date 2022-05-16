Хочу купить септик пластиковый. Есть советы?
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Хочу купить септик пластиковый. Есть советы?
Начал строительство дачи и хочу поставить пластиковый септик, что посоветуете? Кто-то такой устанавливал?
- lia
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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