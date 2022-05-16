Хочу фасад дачи обновить. Какие предложения?

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Хочу фасад дачи обновить. Какие предложения?

Новое сообщение lia » 16 май 2022, 15:34

Уже устарел фасад на даче - хочу, что-то современное и что бы можно было мыть. Что посоветуете?


lia
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