Продажа офисов в Екатеринбурге от застройщика
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Продажа офисов в Екатеринбурге от застройщика
Покупая офис в бизнес-центре «К5», приобретаете коммерческую недвижимость с развитой инфраструктурой на границе центра по ценам отдаленных районов Екатеринбурга. Бизнес-центр расположен на границе ВИЗа и микрорайона Заречный, на улице Колмогорова вблизи Готвальда и Халтурина. Инфраструктура район определяет, кому будет интересна покупка офисов и торговых площадей в БЦ «К5» Заявка на просмотр https://dc-k5.ru/catalog/section_1/floor_4/
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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