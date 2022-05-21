Купить офис на Пионерке в Екатеринбурге

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Купить офис на Пионерке в Екатеринбурге

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 21 май 2022, 12:09

ЖК ОСНОВА — жилой проект класса «комфорт-плюс», строящийся в районе с развитой инфраструктурой и высокой плотностью населения. Жилой комплекс удобно расположен и призван стать доминантой центральной части Пионерского.

В первой очереди жилого комплекса завершается отделка цокольного этажа, где будут размещены общественные пространства и стрит-ретейл. Коммерческий этаж опоясывает весь жилой комплекс по периметру. Купить офис на Пионерке в Екатеринбурге можно здесь https://osnova-house.ru/commerce/



cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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