Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?
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Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?
У нас на производстве вышел из строя компрессор для производства сжатого воздуха и начальник негодует. Мне поручили заняться его ремонтом, кто-то сталкивался с такой проблемой?
- lia
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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