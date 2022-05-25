Жилые башни "Евразия"
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Жилые башни "Евразия"
Жилые башни "Евразия" Готовность проекта 100% Срок сдачи: июнь 2020. Наши квартиры имеют правильные эргономичные формы. Здесь нет косых и лишних углов. Вы сможете использовать 100% площади квартиры, а также без труда подобрать и расставить любую мебель. Перейти к визуальному выбору https://activ2003.ru/catalog/show_complex_5/show_turn_5/
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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