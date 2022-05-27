cossotectsuvwyi95 » 27 май 2022, 15:44

Современная архитектура зданий характеризуется большим использованием стекла на фасадных поверхностях. С точки зрения снизить энергопотребление помещений и обеспечить комфортное микроклиматические условия в интерьерах, фасадное остекление является элементом, требующим особого внимания при проектировании. С одной стороны, большое остекление позволяет получать тепловую энергию от солнца и освещать внутренние помещения естественным светом солнца.

О применении стекла в интерьере говорят довольно много, но этот материал можно с успехом использовать и на фасаде здания. Он добавит не только легкости, но и современного характера. Принимая решение применять стекло снаружи дома, мы можем выбрать из множества имеющихся решений, позволяющих обеспечить его безопасную установку. Соответствующий вид креплений позволит использовать стекло не только в виде остекления фасада, но и в качестве крыш, мансардных окон, а также зимние сады. Однако важно использовать в конструкциях такого типа стекло правильного типа, т. е. закаленное многослойное стекло, гарантирующее высокую безопасность пользователей здания. Современное фасадное остекление домов предлагает компания «Эргохаус» которая имеет производство алюминиевых конструкций, фасадное остекление частных домов прочными и долговечными материалами которые изготовлены на лучших фабриках Европы. Оформления заказа возможно тут https://ergohaus.ru/producer/proizvodstvo