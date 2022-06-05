Аутстаффинг строительного персонала

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Аутстаффинг строительного персонала

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 05 июн 2022, 14:34

Аутстаффинг персонала — это легальное переоформление ваших сотрудников в штат кадрового агентства аутстаффинга. Сотрудники продолжают выполнять свои функции у вас на прежнем рабочем месте, но роль и обязанности официального работодателя переходят под ответственность аутстаффера. Подробнее про аутстаффинг строительного персонала читайте здесь https://nalubyutemy.forum2x2.ru/t8615-topic


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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