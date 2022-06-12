Кухонная мебель

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Кухонная мебель

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 12 июн 2022, 13:10

Наша компания в Москве предлагает обширную коллекцию кухонных гарнитуров прямой планировки. Их достоинства очевидны:

Угловые кухни позволяет увеличить эргономичность и вместительность помещения. Зачастую подобный дизайн предполагает применение полок и шкафов с вращающимися механизмами

Представлены кухонные гарнитуры в различных стилях, с разными цветовыми и конструкционными решениями, в бюджетной и средней ценовых категориях;

Прямые кухни – великолепное решение для небольших и вытянутых помещений, комнат со сложной и нестандартной конфигурацией.

Купить мебель можно онлайн, оформив заказ на сайте https://mebel169.ru/kukhni/kukhni-pryamye/



cossotectsuvwyi95
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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