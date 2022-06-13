cossotectsuvwyi95 » 13 июн 2022, 13:41

Станция биологической очистки – данное современное решение вопроса очистки и утилизации бытовых сточных вод. Самое главное преимущества подобного устройства – продуманная конструкция и безупречное качество изготовления. Станция биологической очистки – хорошая альтернатива септику, как с точки зрения удобства, так и различных эксплуатационных расходов. Но экономические выгоды можно будет заметить исключительно по прошествии определенного периода времени, поскольку, хотя обслуживание таких очистных сооружений стоит недорого, но их стоимость значительно выше чем септик.

Как работает установка биологической очистки? Станции биологической очистки продаются уже в виде готовых комплектов, состоящих из емкости, в которую при запуске засевается специальный набор бактерий, и насоса, компрессора и блока управления. В станциях с биологическим слоем на поверхности природного фильтрующего материала, заполняющего водоем, развивается биологическая мембрана микроорганизмов, в очистных сооружениях - микроорганизмы активный ил свободно плавают в подвешенном состоянии в сточных водах.

Процессы, происходящие в резервуарах, абсолютно изолированы от окружающей среды, поэтому ни водопроницаемость грунта, ни например уровень грунтовых вод не мешают их работе. Резервуар полностью зарыт в землю и занимает площадь всего в несколько квадратных метров. Приобрести станции биологической очистки "МИР" Вы можете напрямую от производителя септиков "ЭКОМИР" в Видном Москве. Сайт компании https://www.ecomirmsk.ru/ Возможна как покупка готовых СБО для дачи и Кессонов, так и покупка СБО "МИР" с монтажом "под ключ".