Как работает установка биологической очистки? Станции биологической очистки продаются уже в виде готовых комплектов, состоящих из емкости, в которую при запуске засевается специальный набор бактерий, и насоса, компрессора и блока управления. В станциях с биологическим слоем на поверхности природного фильтрующего материала, заполняющего водоем, развивается биологическая мембрана микроорганизмов, в очистных сооружениях - микроорганизмы активный ил свободно плавают в подвешенном состоянии в сточных водах.
Процессы, происходящие в резервуарах, абсолютно изолированы от окружающей среды, поэтому ни водопроницаемость грунта, ни например уровень грунтовых вод не мешают их работе. Резервуар полностью зарыт в землю и занимает площадь всего в несколько квадратных метров. Приобрести станции биологической очистки "МИР" Вы можете напрямую от производителя септиков "ЭКОМИР" в Видном Москве. Сайт компании https://www.ecomirmsk.ru/ Возможна как покупка готовых СБО для дачи и Кессонов, так и покупка СБО "МИР" с монтажом "под ключ".