Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире?

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Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире?

Новое сообщение Senindmitriy » 15 июн 2022, 13:49

Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире? Выбираю между ламинатом и паркетом сейчас


Senindmitriy
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Re: Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире?

Новое сообщение Константин Васильевич » 15 июн 2022, 18:39

Ну паркет вроде как дороже, а ламинат как-то практичнее, хотя могу ошибаться.
Константин Васильевич
Читатель
 
Сообщения: 19
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