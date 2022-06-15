Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире?
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Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире?
Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире? Выбираю между ламинатом и паркетом сейчас
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Как вы считаете, что лучше стелить на пол в квартире?
Ну паркет вроде как дороже, а ламинат как-то практичнее, хотя могу ошибаться.
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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