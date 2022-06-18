1-комнатные квартиры на Вторчермете

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1-комнатные квартиры на Вторчермете

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 18 июн 2022, 17:18

Новый жилой комплекс «Южный Сад» предлагает к покупке однокомнатные квартиры в новостройке Вторчермета, расположенной на ул. 2-я Новосибирская - Умельцев. Имеются варианты площадью от 38,6 кв.м, и ценой от 3,2 млн. р.1-комнатные квартиры на любой вкус с различными планировками в ЖК «Южный сад» идеально подойдут для одного человека или молодой пары. Купить 1-комнатную квартиру на Вторчермете сегодня — отличная идея и значимый вклад в свое собственное будущее. Подбор квартир тут https://uzniysad.ru/filter/kupit-odnokomnatnuyu-kvartiru-na-vtorchermete/


cossotectsuvwyi95
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Сообщения: 75
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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