cossotectsuvwyi95 » 19 июн 2022, 19:48

Избыток воды на участке не только лишь способствует разрушению возведенных на нем построек, но и затрудняет обустройство уютного пространства вокруг дома. Поэтому перед началом строительных работ стоит проверять состояние воды и почвы на своем участке – благодаря этому будет легче планировать необходимые земляные работы. Чем опасны подземные воды? Проверка уровня грунтовых вод перед строительством особенно важна в случае людей, планирующих строительство дома с цокольным этажом, но не только лишь это. Излишняя влажность может проникать в стены подвала или фундамента и, как следствие, значительно снизить их теплоизоляцию, повредить, а также привести к появлению в доме грибка.

Высокий уровень грунтовых вод – это довольно распространенная проблема в болотных местах, вблизи озер или рек, а также на участках с плотным непроницаемым грунтом, например глинистым. Она особенно усиливается весной, при таянии снега, а также во время длительных осенних дождей. Бывает и так, что инвестиции в строительство дома поблизости или поднятие уровня земли на соседних объектах могут изменить ситуацию.

Как сделать круговой дренаж? Если после обследования уровня грунтовых вод выясняется, что участок необходимо осушить, верным решением будет кольцевая дренажная система, система дренажных труб, окружающих здание. Эти трубы изготовлены из пластика, а отвод воды возможен благодаря просверленным в них отверстиям. Их укладывают с уклоном вокруг сплошных фундаментов, а затем засыпают специальными материалами с хорошей водопроницаемостью, например, гравием. Услуги по дренажу участка СПб, осушение в СПб, расчистка участка от деревьев и кустарника в СПб здесь https://spbgaleon.ru/razchistka/ Верно спроектированный кольцевой дренаж отлично отводит воду от фундамента, который затем можно развести по всему участку дренажными трубами или например направить к колодцу, пруду или другому водоему.