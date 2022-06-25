недвижимость в Турции

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недвижимость в Турции

Новое сообщение vicra » 25 июн 2022, 13:47

Добрый день. Через какое агентство недвижимости можно быстро и недорого приобрести квартиру в Турции. Заранее спасибо за помощь. Всем мира и добра.


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Re: недвижимость в Турции

Новое сообщение Natina » 26 июн 2022, 12:45

Чуть позже скину вам ссылку на международное агентство недвижимости через которое я купила квартиру в Алании.
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Re: недвижимость в Турции

Новое сообщение vicra » 26 июн 2022, 12:46

буду ждать, большое вам спасибо
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Re: недвижимость в Турции

Новое сообщение Natina » 26 июн 2022, 13:03

Рассказываю. Купила квартиру через агентство недвижимости можно купить недорогие квартиры в турции у них на сайте посмотрите каталог. Подберут жильё в нужном районе и за подходящую цену.
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