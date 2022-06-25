недвижимость в Турции
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недвижимость в Турции
Добрый день. Через какое агентство недвижимости можно быстро и недорого приобрести квартиру в Турции. Заранее спасибо за помощь. Всем мира и добра.
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Re: недвижимость в Турции
Чуть позже скину вам ссылку на международное агентство недвижимости через которое я купила квартиру в Алании.
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Re: недвижимость в Турции
буду ждать, большое вам спасибо
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Re: недвижимость в Турции
Рассказываю. Купила квартиру через агентство недвижимости можно купить недорогие квартиры в турции у них на сайте посмотрите каталог. Подберут жильё в нужном районе и за подходящую цену.
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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