Нужен совет
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Нужен совет
Столкнулись с выбором небольшой торговой палатки для уличных работ. Эксплуатация - в любое время года, иметь возможность отработать небольшой уличный заказ и спрятать оборудование от дождя, снега. Я пока присматриваюсь к такой https://tarpika.ru/catalog/torgovye-palatki/. Стоит брать или есть что предложить?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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