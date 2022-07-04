Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение Samantha » 04 июл 2022, 20:54

Столкнулись с выбором небольшой торговой палатки для уличных работ. Эксплуатация - в любое время года, иметь возможность отработать небольшой уличный заказ и спрятать оборудование от дождя, снега. Я пока присматриваюсь к такой https://tarpika.ru/catalog/torgovye-palatki/. Стоит брать или есть что предложить?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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