квартира за границей
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квартира за границей
Привет форумчане. Кто недавно покупал недвижимость за границей какие сейчас цены?
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Re: квартира за границей
Доброй ночи. Мы купили квартиру в Турции через вот это агентство https://turkeypropertygroup.com/nedvizh ... v-turczii/ тут же на сайте можете узнать цены и посмотреть варианты. Агентство проверенное и надёжное.
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Re: квартира за границей
Че вам не живется на родном месте, там лучше не будет.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Re: квартира за границей
Natina писал(а):Привет форумчане. Кто недавно покупал недвижимость за границей какие сейчас цены?
Смотря где. На сегодняшний день самые выгодные цены на недвижимость в Турции https://profitrealestate.ru/ На сайте агентства PROFIT REAL ESTATE советую посмотреть предложения, там собраны самые интересные. Мы с их помощью купили шикарную квартиру за деньги, которые выручили с продажи однушки в хрущёвке. Теперь живем в Алании, в доме, который находится в 300 метров от моря! Там очень круто! Советую тоже варианты в этом городе рассмотреть.
- Irishka
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 26 апр 2020, 17:58
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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