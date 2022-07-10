квартира за границей

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квартира за границей

Новое сообщение Natina » 10 июл 2022, 15:10

Привет форумчане. Кто недавно покупал недвижимость за границей какие сейчас цены?


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Re: квартира за границей

Новое сообщение vicra » 10 июл 2022, 22:35

Доброй ночи. Мы купили квартиру в Турции через вот это агентство https://turkeypropertygroup.com/nedvizh ... v-turczii/ тут же на сайте можете узнать цены и посмотреть варианты. Агентство проверенное и надёжное.
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Re: квартира за границей

Новое сообщение VikiSamva » 31 июл 2022, 19:02

Че вам не живется на родном месте, там лучше не будет.
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Re: квартира за границей

Новое сообщение Irishka » 20 авг 2022, 21:08

Natina писал(а):Привет форумчане. Кто недавно покупал недвижимость за границей какие сейчас цены?

Смотря где. На сегодняшний день самые выгодные цены на недвижимость в Турции https://profitrealestate.ru/ На сайте агентства PROFIT REAL ESTATE советую посмотреть предложения, там собраны самые интересные. Мы с их помощью купили шикарную квартиру за деньги, которые выручили с продажи однушки в хрущёвке. Теперь живем в Алании, в доме, который находится в 300 метров от моря! Там очень круто! Советую тоже варианты в этом городе рассмотреть.

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Irishka
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