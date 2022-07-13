cossotectsuvwyi95 » 13 июл 2022, 18:02

Одной из главных задач, которую конкретно должны решать стеклопакеты, устанавливаемые в помещениях, является уменьшение потери тепловой энергии из помещения наружу. Вставка больших стекол не должна означать больших потерь тепла и даже может помочь сохранить надлежащую теплоизоляцию. Правильное размещение больших окон и других стеклянных поверхностей, хорошо подходящих для помещений, может поглощать солнечную энергию и естественным природным образом нагревать комнату в холодные месяцы. Поэтому большое остекление стоит располагать в самую первую очередь на южных стенах зданий. Именно здесь часто располагаются гостиные, где мы проводим большую часть собственного времени.

Летом достаточно использовать шторы или рулонные шторы, чтобы предотвратить значительный перегрев помещений. Современные окна обычно энергоэффективны. Они обладают хорошими теплоизоляционными параметрами, благодаря чему возможное влияние потерь тепла в осенние и зимние месяцы сведено к минимуму. В последние 7-8 лет, в Москве и Московской области построено огромное количество новых жилых домов с холодным фасадным остеклением, решение этой проблемы — это установка термокоробов на остекление. Заказать установку термокоробов на стойки фасадного остекления Вы можете в оконной компании "Гуд Мастер" в Москве. Заказать термокороба здесь https://goodmaster.su/termokoroba/ Телефон компании: 8 (495) 975-75-21