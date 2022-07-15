Купить двухкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга

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Купить двухкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 15 июл 2022, 23:45

Двухкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга в ЖК Макаровский. 2к квартиры в Екатеринбурге: площадь – от 80.59 м², стоимость – от 12 350 000 руб.. Купить двушку в центре Екатеринбурга всегда многообещающе исходя из убеждений вложений. Двухкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга тут https://makarovsky.pro/selections/2k-kvartiri-ekb/


cossotectsuvwyi95
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