Купить двухкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга
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Купить двухкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга
Двухкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга в ЖК Макаровский. 2к квартиры в Екатеринбурге: площадь – от 80.59 м², стоимость – от 12 350 000 руб.. Купить двушку в центре Екатеринбурга всегда многообещающе исходя из убеждений вложений. Двухкомнатные квартиры в центре Екатеринбурга тут https://makarovsky.pro/selections/2k-kvartiri-ekb/
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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