1С:Бухгалтерия 8 для строительства

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1С:Бухгалтерия 8 для строительства

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 18 июл 2022, 18:17

Отраслевые решения 1С:Бухгалтерия 8 для строительства Cуществует 3 главных задачи, которые решаются комплексной автоматизацией бизнес-процессов компании: стандартизация процессов строительного производства, интеграция финансовых данных, единичная регламентация кадровой информации. Подробнее смотрите тут http://www.tsmy.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=4&TID=1158&TITLE_SEO=1158-1s_bukhgalteriya-8-dlya-stroitelstva&MID=6639&result=new


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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