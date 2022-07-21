Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей?

Новое сообщение Stateoftrance » 21 июл 2022, 15:25

Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей в Москве? И дорого ли выйдет?


Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
Вернуться к началу

Re: Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей?

Новое сообщение kozlovvalera » 21 июл 2022, 18:50

А вам сколько нужно? А то я тоже буду скоро брать, вот пытаюсь как и вы с ценой определиться
kozlovvalera
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group