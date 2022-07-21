Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей?
Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей в Москве? И дорого ли выйдет?
- Stateoftrance
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
-
Re: Кто подскажет где можно приобрести мягкие окна для беседки моей?
А вам сколько нужно? А то я тоже буду скоро брать, вот пытаюсь как и вы с ценой определиться
- kozlovvalera
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22