Какой котел лучше для дома
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Какой котел лучше для дома
Сейчас строим свой дом за городом и нужно сразу решить вопрос с отоплением - какое лучше всего делать, чтобы было экономично, надежно и безопасно?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Какой котел лучше для дома
Мне кажется, что сейчас с этим можно вообще не заморачиваться и просто поставит электрические конвекторы да и все.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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