Какой котел лучше для дома

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Какой котел лучше для дома

Новое сообщение Candori » 23 июл 2022, 12:09

Сейчас строим свой дом за городом и нужно сразу решить вопрос с отоплением - какое лучше всего делать, чтобы было экономично, надежно и безопасно?


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Candori
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Re: Какой котел лучше для дома

Новое сообщение Arletremi » 23 июл 2022, 14:28

Мне кажется, что сейчас с этим можно вообще не заморачиваться и просто поставит электрические конвекторы да и все.
Arletremi
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