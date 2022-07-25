недвижимость в Болгарии
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недвижимость в Болгарии
Привет форумчане. Какие сейчас цены а недвижимость в Болгарии? Хотим уехать туда жить, тем более для украинцев там хорошие условия.
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Re: недвижимость в Болгарии
Добрый день. Точно по ценам не подскажу, посмотрите каталог на сайте агентства Hayat Estate https://hayatestate.com/bulgaria у них много вариантов и на любой бюджет. Сам к ним обращался, всё сделали быстро и без проблем.
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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