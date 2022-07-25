недвижимость в Болгарии

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недвижимость в Болгарии

Новое сообщение vicra » 25 июл 2022, 11:19

Привет форумчане. Какие сейчас цены а недвижимость в Болгарии? Хотим уехать туда жить, тем более для украинцев там хорошие условия.


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Re: недвижимость в Болгарии

Новое сообщение Natina » 25 июл 2022, 11:27

Добрый день. Точно по ценам не подскажу, посмотрите каталог на сайте агентства Hayat Estate https://hayatestate.com/bulgaria у них много вариантов и на любой бюджет. Сам к ним обращался, всё сделали быстро и без проблем.
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Natina
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