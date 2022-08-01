Клубный поселок Александрийский
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Клубный поселок Александрийский
Клубный поселок Александрийский — это 56 таунхаусов класса de luxe на берегу залива Восток . Тут продумано все до мелочей: расположение, инфраструктура, стильная архитектура; каждая деталь, для комфортного проживания. Подробнее о поселке здесь https://alexandrian-club.ru/
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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