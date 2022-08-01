Клубный поселок Александрийский

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Клубный поселок Александрийский

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 01 авг 2022, 12:44

Клубный поселок Александрийский — это 56 таунхаусов класса de luxe на берегу залива Восток . Тут продумано все до мелочей: расположение, инфраструктура, стильная архитектура; каждая деталь, для комфортного проживания. Подробнее о поселке здесь https://alexandrian-club.ru/


cossotectsuvwyi95
Писатель
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group