Как благоустроить свой участок

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Как благоустроить свой участок

Новое сообщение Arletremi » 07 авг 2022, 11:40

Кто может предложить какой-то интересный вариант обустройства участка возле дома, чтобы было удобно, практично и красиво.


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Re: Как благоустроить свой участок

Новое сообщение Xendrabi » 07 авг 2022, 14:18

Лично мне кажется, что в наше время, когда в магазинах почти уже нет нормальных продуктов, лучше сделать на участке нормальный огородик, чтобы выращивать свои безопасные овощи.
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Re: Как благоустроить свой участок

Новое сообщение Dalefu » 07 авг 2022, 17:40

Огородик, конечно, не будет лишним, только ведь весь участок занимать под это точно не стоит. Нужно же еще и как-то украсить двор, причем совсем не обязательно нанимать для этого дизайнеров - можно все сделать и своими силами. Тем более, что ничего особенного для этого не потребуется - достаточно будет разбить пару клумб, плюс, купить хорошую травку для газона. Так же еще можно заказать, к примеру, вот тут: https://landshaft-kamen.com/kamni-dlya- ... o-dizayna/ специальные камни для ландшафтного дизайна - это получится красиво, аккуратно и совсем недорого.
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Dalefu
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