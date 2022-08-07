Как благоустроить свой участок
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Как благоустроить свой участок
Кто может предложить какой-то интересный вариант обустройства участка возле дома, чтобы было удобно, практично и красиво.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Как благоустроить свой участок
Лично мне кажется, что в наше время, когда в магазинах почти уже нет нормальных продуктов, лучше сделать на участке нормальный огородик, чтобы выращивать свои безопасные овощи.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Как благоустроить свой участок
Огородик, конечно, не будет лишним, только ведь весь участок занимать под это точно не стоит. Нужно же еще и как-то украсить двор, причем совсем не обязательно нанимать для этого дизайнеров - можно все сделать и своими силами. Тем более, что ничего особенного для этого не потребуется - достаточно будет разбить пару клумб, плюс, купить хорошую травку для газона. Так же еще можно заказать, к примеру, вот тут: https://landshaft-kamen.com/kamni-dlya- ... o-dizayna/ специальные камни для ландшафтного дизайна - это получится красиво, аккуратно и совсем недорого.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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