ukrfence » 12 авг 2022, 15:58

Свойства охранного изделия

Колючая проволока Егоза не поддается обычным кусачкам или ножу, перерезать ее таким инструментом трудно. Проволоку http://yugstal.com/ для таких изделий оцинковывают для предотвращения ржавчины и коррозии, которая приведет заграждение в непригодность. Все продукты нашей компании соответствуют ГОСТу, что подтверждает их прочность и надежность. Лента Егоза — эффективный способ защитить территорию от несанкционированного проникновения.

Как выбрать колючую проволоку

Выбор забора зависит от сферы применения. Для ограждения жилищ, стоянок подойдет одноосновная или двухосновная колючая проволока, а для предприятий либо режимных объектов обратите внимание на армированную колючую ленту. Егоза располагается вертикально, горизонтально или натягивается в виде пружины. Заграждение делают полностью из колючей ленты либо в виде козырька на заборах и крышах. В любом варианте заграждение из егозы защитит территорию.