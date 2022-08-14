Геологические изыскания в Пскове

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Геологические изыскания в Пскове

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 14 авг 2022, 19:23

Геолого-инженерные исследования направлены на изучение геологической среды и определение водно-грунтового состояния. Они выполняются каждый раз перед началом строительства индивидуального жилого дома, производственного здания, объектов общественной инфраструктуры, шахт, запасов и буровых площадок. Если Вам нужны услуги по геолого-инженерным исследованиям рекомендую воспользоваться услугами компании «БУРАН» которая предлагает полный спектр услуг по инженерно-геологическим изысканиям в Пскове и Псковской области. Подробнее здесь https://house18.info/forum/topic/geologicheskie-izyskaniya-v-pskove


cossotectsuvwyi95
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