Геологические изыскания в Пскове
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Геологические изыскания в Пскове
Геолого-инженерные исследования направлены на изучение геологической среды и определение водно-грунтового состояния. Они выполняются каждый раз перед началом строительства индивидуального жилого дома, производственного здания, объектов общественной инфраструктуры, шахт, запасов и буровых площадок. Если Вам нужны услуги по геолого-инженерным исследованиям рекомендую воспользоваться услугами компании «БУРАН» которая предлагает полный спектр услуг по инженерно-геологическим изысканиям в Пскове и Псковской области. Подробнее здесь https://house18.info/forum/topic/geologicheskie-izyskaniya-v-pskove
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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