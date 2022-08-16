Химические анкеры
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Химические анкеры
Где можно использовать химические анкеры? Химические анкеры можно использовать как в плотных основаниях (например, в бетоне, полнотелом кирпиче, ячеистом бетоне), так и в основаниях с пустотами (керамические блоки, пористый кирпич). Анкеры позволяют создать очень прочное соединение, но в плотных и прочных материалах, таких как бетон или полнотелый кирпич, клинкер и т. д. Подробнее про химические анкеры для газобетона и пеноблоков и где их купить узнайте здесь https://tenderstroi.ru/forum/beton-zhbi-kirpich-gazobloki-penobloki/15044-khimicheskie-ankery
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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