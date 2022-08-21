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Новые квартиры в Екатеринбурге cossotectsuvwyi95 » 21 авг 2022, 15:05 Группа Компаний «СКОН» занимает максимально активную позицию в развитии родного города и предлагает качественное жилье в Екатеринбурге которое должно быть доступным всем желающим. Требования нашего современника довольно трудно удовлетворить просто квадратными метрами. Из этого возможно сделать вывод, что каждый проект дома — данное еще и план для комфортной жизни. Потому мы не просто строим высокотехнологические современные жилые комплексы, но и совершенствуем придомовую территорию и инфраструктуру микрорайона. Квартиры в микрорайоне Автовокзал https://skon-stroy.ru/catalog/complex_14/



cossotectsuvwyi95 Писатель Сообщения: 98 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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