Строительство домов в Саратове

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Строительство домов в Саратове

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 22 авг 2022, 10:44

Теплый дом – это тот, теплопотери которого отдельными элементами наружных перегородок минимальны. Важную роль в этом играют: правильное утепление наружных стен, кровли, потолков, пола по грунту, а также установка окон и дверей с высокими теплоизоляционными параметрами.14 лет компания CERTA ведёт строительство домов в Саратове и Саратовской области. Подробнее здесь https://smetdlysmet.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=21820


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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