Подскажите где можно купить отделочные материалы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите где можно купить отделочные материалы

Новое сообщение Stateoftrance » 02 сен 2022, 13:54

Подскажите где можно купить отделочные материалы, а именно плинтус хороший потолочный по нормальной цене?


Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
Вернуться к началу

Re: Подскажите где можно купить отделочные материалы

Новое сообщение kozlovvalera » 02 сен 2022, 20:30

Вы ремонт получается делаете? Так сейчас цены очень повысились..
kozlovvalera
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: kozlovvalera и гости: 20

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group