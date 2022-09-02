Подскажите где можно купить отделочные материалы
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Подскажите где можно купить отделочные материалы
Подскажите где можно купить отделочные материалы, а именно плинтус хороший потолочный по нормальной цене?
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Подскажите где можно купить отделочные материалы
Вы ремонт получается делаете? Так сейчас цены очень повысились..
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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