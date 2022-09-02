Нужна металлочерепица, где купить?
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Нужна металлочерепица, где купить?
Доброго времени суток, где купить металлочерепицу не дорого? есть у кого опыт покупки в интернете?
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Re: Нужна металлочерепица, где купить?
Здесь металлочерепица цена на него тоже не высокая у данного поставщика, у меня уже есть опыт покупки, решили поменять кровлю, у нас в городе у поставщиков цены высокие, но здесь они доступные, сразу купили, и доставку нам уже сделали.
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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