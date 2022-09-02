Нужна металлочерепица, где купить?

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Нужна металлочерепица, где купить?

Новое сообщение max777 » 02 сен 2022, 22:15

Доброго времени суток, где купить металлочерепицу не дорого? есть у кого опыт покупки в интернете?


max777
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Re: Нужна металлочерепица, где купить?

Новое сообщение Lowe » 02 сен 2022, 22:30

Здесь металлочерепица цена на него тоже не высокая у данного поставщика, у меня уже есть опыт покупки, решили поменять кровлю, у нас в городе у поставщиков цены высокие, но здесь они доступные, сразу купили, и доставку нам уже сделали.
Lowe
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Сообщения: 10
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