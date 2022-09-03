Жилой комплекс не перегружен плотной застройкой вокруг, данное сможет обеспечить жильцам чувство определенной приватности, добавит света и тишины. Вам предоставляется возможность купить квартиру в ЖК «Добрый» на критериях ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Выбрать квартиру Вы можете на официальном сайте семейного квартала «Добрый» здесь https://dobry-kvartal.ru
Семейный квартал «Добрый»
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Семейный квартал «Добрый»
Семейный квартал «Добрый» разместился в самой развитой части Академического на перекрёстке улиц Краснолесья-Рябинина. Мы собрали всё, что так нужно нашему современному человеку для комфортабельной жизни. Вся инфраструктура здесь полностью готова и находится в шаговой доступности. Тут вы найдёте все для комфортной жизни: средние школы и дошкольные учреждения, медицинские центры, спортивные секции, банки, торговые центры и супермаркеты.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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