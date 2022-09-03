cossotectsuvwyi95 » 03 сен 2022, 14:16

Семейный квартал «Добрый» разместился в самой развитой части Академического на перекрёстке улиц Краснолесья-Рябинина. Мы собрали всё, что так нужно нашему современному человеку для комфортабельной жизни. Вся инфраструктура здесь полностью готова и находится в шаговой доступности. Тут вы найдёте все для комфортной жизни: средние школы и дошкольные учреждения, медицинские центры, спортивные секции, банки, торговые центры и супермаркеты.

Жилой комплекс не перегружен плотной застройкой вокруг, данное сможет обеспечить жильцам чувство определенной приватности, добавит света и тишины. Вам предоставляется возможность купить квартиру в ЖК «Добрый» на критериях ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Выбрать квартиру Вы можете на официальном сайте семейного квартала «Добрый» здесь https://dobry-kvartal.ru