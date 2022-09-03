Ищу кто помогает с ISO 18001
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Ищу кто помогает с ISO 18001
Всем привет. Я ищу фирму или организацию, которая помогает строительным фирмам с получением сертификата ISO 18001. Кто то знает такую в Иркутске?
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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