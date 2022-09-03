Ищу кто помогает с ISO 18001

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Ищу кто помогает с ISO 18001

Новое сообщение astarovskiy11 » 03 сен 2022, 19:29

Всем привет. Я ищу фирму или организацию, которая помогает строительным фирмам с получением сертификата ISO 18001. Кто то знает такую в Иркутске?


astarovskiy11
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Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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