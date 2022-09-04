Кто мне подскажет магазин по продаже керамогранитной плитки?
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Кто мне подскажет магазин по продаже керамогранитной плитки?
Привет форумчане, у кого есть опыт покупки керамогранитной плитки в онлайн? можете поделиться опытом и магазинами?
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Re: Кто мне подскажет магазин по продаже керамогранитной плитки?
Магазин могу подсказать, купите плитку италон миллениум блэк здесь она очень качественная, и стоимость не высокая, в принципе вся необходимая информация есть на сайте, там же можете и расцветки посмотреть, компания даёт 10 % скидки, так что воспользуйтесь возможностью, у ребят так же хорошо работает сервис доставки.
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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