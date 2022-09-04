Кто мне подскажет магазин по продаже керамогранитной плитки?

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Кто мне подскажет магазин по продаже керамогранитной плитки?

Новое сообщение max777 » 04 сен 2022, 19:03

Привет форумчане, у кого есть опыт покупки керамогранитной плитки в онлайн? можете поделиться опытом и магазинами?


max777
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Re: Кто мне подскажет магазин по продаже керамогранитной плитки?

Новое сообщение Lowe » 04 сен 2022, 20:22

Магазин могу подсказать, купите плитку италон миллениум блэк здесь она очень качественная, и стоимость не высокая, в принципе вся необходимая информация есть на сайте, там же можете и расцветки посмотреть, компания даёт 10 % скидки, так что воспользуйтесь возможностью, у ребят так же хорошо работает сервис доставки.
Lowe
Читатель
 
Сообщения: 11
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