В данном строящемся жилом квартале застройщик сдаёт квартиры «под ключ». Новых владельцев квартиры встречают уже с оклеенными стенами, устеленным ламинатом на полу, межкомнатными дверями, металлопластиковыми окнами и набором сантехники. Новые жильцы въезжают в квартиры, на 100% подготовленные к комфортабельной жизни. Подобрать квартиру у станции метро Чкаловская можно здесь https://beloretskiy.com/chess/
Застройщик ЖК «Белорецкий II» в Екатеринбурге
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Застройщик ЖК «Белорецкий II» в Екатеринбурге
Застройщик ЖК «Белорецкий II» Комплекс состоит из 2-ух кварталов. Многосекционные дома были проданы в первом квартале. На этом этапе уже проходит строительство 2 квартала, состоящего из 2-ух 25-этажных многоэтажных домов. В любом из их учтены многоцелевые комфортабельные распланировки типовых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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