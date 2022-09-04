cossotectsuvwyi95 » 04 сен 2022, 22:04

Застройщик ЖК «Белорецкий II» Комплекс состоит из 2-ух кварталов. Многосекционные дома были проданы в первом квартале. На этом этапе уже проходит строительство 2 квартала, состоящего из 2-ух 25-этажных многоэтажных домов. В любом из их учтены многоцелевые комфортабельные распланировки типовых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

В данном строящемся жилом квартале застройщик сдаёт квартиры «под ключ». Новых владельцев квартиры встречают уже с оклеенными стенами, устеленным ламинатом на полу, межкомнатными дверями, металлопластиковыми окнами и набором сантехники. Новые жильцы въезжают в квартиры, на 100% подготовленные к комфортабельной жизни. Подобрать квартиру у станции метро Чкаловская можно здесь https://beloretskiy.com/chess/