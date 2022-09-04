«Активстройсервис» строит прогрессивные новостройки в Екатеринбурге и Свердловской области, чтоб молодые семьи и люди, только начинающие карьеру, имели возможность позволить себе хорошее, высококачественное жилье за адекватную стоимость. Купить недорогую квартиру в Березовском, подобрать квартиру по параметрам можно на сайте по ссылке https://activ2003.ru/catalog/show_complex_4/
Продажа квартир в Екатеринбурге
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Продажа квартир в Екатеринбурге
Реализация квартир в Екатеринбурге и Свердловской области от группа компаний «Активстройсервис» Сейчас деятельность этой компании сконцентрирована в многообещающем направлении возведения квартир в комфортабельных жилых комплексах по доступным ценам. Города Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма пользуются большим спросом и интересом у покупателей недвижимости.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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