cossotectsuvwyi95 » 04 сен 2022, 23:49

Реализация квартир в Екатеринбурге и Свердловской области от группа компаний «Активстройсервис» Сейчас деятельность этой компании сконцентрирована в многообещающем направлении возведения квартир в комфортабельных жилых комплексах по доступным ценам. Города Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма пользуются большим спросом и интересом у покупателей недвижимости.

«Активстройсервис» строит прогрессивные новостройки в Екатеринбурге и Свердловской области, чтоб молодые семьи и люди, только начинающие карьеру, имели возможность позволить себе хорошее, высококачественное жилье за адекватную стоимость. Купить недорогую квартиру в Березовском, подобрать квартиру по параметрам можно на сайте по ссылке https://activ2003.ru/catalog/show_complex_4/