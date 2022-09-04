Продажа квартир в Екатеринбурге

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Продажа квартир в Екатеринбурге

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 04 сен 2022, 23:49

Реализация квартир в Екатеринбурге и Свердловской области от группа компаний «Активстройсервис» Сейчас деятельность этой компании сконцентрирована в многообещающем направлении возведения квартир в комфортабельных жилых комплексах по доступным ценам. Города Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма пользуются большим спросом и интересом у покупателей недвижимости.

«Активстройсервис» строит прогрессивные новостройки в Екатеринбурге и Свердловской области, чтоб молодые семьи и люди, только начинающие карьеру, имели возможность позволить себе хорошее, высококачественное жилье за адекватную стоимость. Купить недорогую квартиру в Березовском, подобрать квартиру по параметрам можно на сайте по ссылке https://activ2003.ru/catalog/show_complex_4/



cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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