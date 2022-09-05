Сколько стоит квартира в Новосибирске?
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Сколько стоит квартира в Новосибирске?
Друзья сколько стоит однушка в новом доме в Новосибирске? можете подсказать что там поц енам? авито не верю.
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Сколько стоит квартира в Новосибирске?
Мне нравится сайт и тут представлены все новостройки Новосибирска, и представлены ЖК и кварталы, и адреса написаны, смотрите и выбирайте квартиру там где вам удобно, очень красивые квартиры, и ЖК красивые, вся информация есть на сайте, можете проконсультироваться там.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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