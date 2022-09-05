Сколько стоит квартира в Новосибирске?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сколько стоит квартира в Новосибирске?

Новое сообщение Lowe » 05 сен 2022, 23:24

Друзья сколько стоит однушка в новом доме в Новосибирске? можете подсказать что там поц енам? авито не верю.


Lowe
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
Вернуться к началу

Re: Сколько стоит квартира в Новосибирске?

Новое сообщение max777 » 05 сен 2022, 23:35

Мне нравится сайт и тут представлены все новостройки Новосибирска, и представлены ЖК и кварталы, и адреса написаны, смотрите и выбирайте квартиру там где вам удобно, очень красивые квартиры, и ЖК красивые, вся информация есть на сайте, можете проконсультироваться там.
max777
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group