Ищу мебель для ванной!
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Ищу мебель для ванной!
Ищу влагостойкую мебель для ванной комнаты, поделитесь, пожалуйста, проверенными ссылками Интернет-магазинов с доставкой по регионам!
- MilaTim25
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу мебель для ванной!
Магазин Сантехкерам занимается реализацией и доставкой и мебели для ванной и другими строительными материалами! Доставка по всей России! Мы искали керамическую плитку в ванну, а нашли на этом сайте и плитку и очень понравилась мебель для ванной комнаты, так что тоже заказали! И теперь очень довольны! Наша ванная самая красивая" Рекомендую именно этот магазин с богатым ассортиментом!
- Lenchik
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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