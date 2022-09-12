Ищу мебель для ванной!

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Ищу мебель для ванной!

Новое сообщение MilaTim25 » 12 сен 2022, 10:42

Ищу влагостойкую мебель для ванной комнаты, поделитесь, пожалуйста, проверенными ссылками Интернет-магазинов с доставкой по регионам!


MilaTim25
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу мебель для ванной!

Новое сообщение Lenchik » 12 сен 2022, 11:47

Магазин Сантехкерам занимается реализацией и доставкой и мебели для ванной и другими строительными материалами! Доставка по всей России! Мы искали керамическую плитку в ванну, а нашли на этом сайте и плитку и очень понравилась мебель для ванной комнаты, так что тоже заказали! И теперь очень довольны! Наша ванная самая красивая" Рекомендую именно этот магазин с богатым ассортиментом!
Lenchik
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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