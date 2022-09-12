Нужен проект дома из пеноблока

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Нужен проект дома из пеноблока

Новое сообщение Lowe » 12 сен 2022, 11:21

Привет всем, подскажите где купить проект дома из пеноблока? можно ли найти в онлайн не дорого?


Lowe
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Re: Нужен проект дома из пеноблока

Новое сообщение max777 » 12 сен 2022, 11:59

Я тоже искал такую информацию в онлайн и нашел такую статью https://www.tuvaonline.ru/proekty-domov ... okov.dhtml здесь более детально описано о проектах, и конечно я пришёл к выводу что лучше купить готовый проект дома чем делать самому, это менее трудозатратно и дешевле обойдется, в общем прочитайте статью потом поговорим))
max777
Читатель
 
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