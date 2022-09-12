Нужен проект дома из пеноблока
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Нужен проект дома из пеноблока
Привет всем, подскажите где купить проект дома из пеноблока? можно ли найти в онлайн не дорого?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Нужен проект дома из пеноблока
Я тоже искал такую информацию в онлайн и нашел такую статью https://www.tuvaonline.ru/proekty-domov ... okov.dhtml здесь более детально описано о проектах, и конечно я пришёл к выводу что лучше купить готовый проект дома чем делать самому, это менее трудозатратно и дешевле обойдется, в общем прочитайте статью потом поговорим))
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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