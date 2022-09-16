Кто делает мебель под заказ?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто делает мебель под заказ?
Добрый день, кто знает хорошую компанию что делают мебель на заказ, а то я вот ищу разные компании их работы что то мне не нравятся вообще?
- roman27
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
-
Re: Кто делает мебель под заказ?
Я вот знаю одну компанию "тут", "здесь" и пр они как раз занимаются производством мебели на заказ, они уже давно работают на рынке мебели и смогут вам помочь как раз в таком вопросе, я лично заказывал деревянную кровать, качество очень понравилось
- revo11
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13