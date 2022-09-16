Кто делает мебель под заказ?

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Кто делает мебель под заказ?

Новое сообщение roman27 » 16 сен 2022, 20:06

Добрый день, кто знает хорошую компанию что делают мебель на заказ, а то я вот ищу разные компании их работы что то мне не нравятся вообще?


roman27
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Кто делает мебель под заказ?

Новое сообщение revo11 » 16 сен 2022, 23:01

Я вот знаю одну компанию "тут", "здесь" и пр они как раз занимаются производством мебели на заказ, они уже давно работают на рынке мебели и смогут вам помочь как раз в таком вопросе, я лично заказывал деревянную кровать, качество очень понравилось
revo11
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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