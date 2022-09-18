Например по сравнению со вторичным жильем новостройки имеют большое количество преимуществ. Для строительства такой новостройки используют только современные технологии и мат-лы. Индивидуальная распланировка, качественное утепление и хорошо продуманная инфраструктура также являются большими плюсами. Однокомнатные квартиры в ЖК «Белая башня» посмотреть можно здесь https://belayabashnya.ru/filter/1komnatnie-kvartiri/
Квартиры в новостройке Уралмаша
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Квартиры в новостройке Уралмаша
В случае если вы хотите купить новую квартиру в микрорайоне Уралмаш, то лучшим выбором станет современный жилой комплекс «Белая башня». Удобная автотранспортная развязка даст отличную возможность вам комфортабельно передвигаться по городу, а природные и исторические богатства, в том числе парк Победы и озеро Шувакиш сделают проживание в новом ЖК максимально уютным.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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