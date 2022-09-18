Рекомендую магазин слэбов и плитки терраццо
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Рекомендую магазин слэбов и плитки терраццо
Всем Привет! Решил сделать ремонт в загородном доме в этом году, делаю ремонт в стиле hi tech, решил использовать для ванной комнаты элитную плитку тераццо от качественного производителя https://archi-terrazzo.ru есть разные расцветки, подбираете на своё усмотрение, ассортимент большой. Кроме этого решил купить цельную столешницу из слэба тераццо, тут был именно тот расцветок который подошел под цвет моей кухни, хотя с цветовой гаммой нет проблем в магазине. Это один из лучших поставщиков слэбов и плитки тераццо, тут огромный ассортимент продукции, и продукция итальянского качества как вы поняли думаю, ценовая политика тоже приемлемая в магазине, продукция идет со склада в Москве, весь ассортимент всегда в наличии. После такого элитного качества и бренда Architectural terrazzo строительной продукции вряд ли захочется купить от другого бренда. Я также планирую купить подоконники в этом месяце, в составе материала натуральные элементы в сочетании с мраморной крошкой и портландцемента. Рекомендую заглянуть на сайт друзья, это продукция для ценителей качества, и я в их числе)))
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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