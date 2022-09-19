Нужен профиль для гипсокартона

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Нужен профиль для гипсокартона

Новое сообщение Lowe » 19 сен 2022, 11:06

Форумчане мне срочно нужно купить качественный профиль для гипсокартона, можете мне помочь с выбором поставщика?


Lowe
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Re: Нужен профиль для гипсокартона

Новое сообщение max777 » 19 сен 2022, 12:03

Купите здесь https://www.ozinkovka.ru тут есть отличный профиль для гипсокартона, купил буквально на днях, я купил угловой профиль, доставку уже сделали, скоро начну ремонт, а так есть много и другого строительного материала в магазине, очень удобно когда все в одном месте.
max777
Читатель
 
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