Нужен профиль для гипсокартона
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Нужен профиль для гипсокартона
Форумчане мне срочно нужно купить качественный профиль для гипсокартона, можете мне помочь с выбором поставщика?
- Lowe
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
-
Re: Нужен профиль для гипсокартона
Купите здесь https://www.ozinkovka.ru тут есть отличный профиль для гипсокартона, купил буквально на днях, я купил угловой профиль, доставку уже сделали, скоро начну ремонт, а так есть много и другого строительного материала в магазине, очень удобно когда все в одном месте.
- max777
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12